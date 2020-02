Animal Crossing: New Horizons supporterà l'app mobile Nintendo Switch Online (Di martedì 11 febbraio 2020) L'applicazione per dispositivi mobile, Nintendo Switch Online, non ha ricevuto un feedback positivo dagli utenti da quando è uscita e nonostante le diverse modifiche per renderla più user-friendly, i giocatori hanno sempre cercato di non utilizzarla durante le loro sessioni di gioco.Tuttavia Nintendo è ancora ferma sulle sue decisioni ed ha annunciato che Animal Crossing: New Horizons supporterà l'app Nintendo Switch Online. Eravamo già a conoscenza del fatto che Animal Crossing: New Horizons avrebbe permesso il gioco Online, ma ora sembra che alcuni aspetti dell'interazione tra giocatori saranno gestiti attraverso l'applicazione.Attualmente non sappiamo quali funzionalità saranno collegate al gioco, ma è probabile che l'applicazione gestirà in qualche modo la chat vocale in-game tra diversi giocatori. Oltre a questo recentemente, attraverso la classificazione ESRB, si è scoperto che il ... eurogamer

