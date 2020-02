Amazon sta riempiendo i suoi magazzini di merce cinese per paura del Coronavirus (Di martedì 11 febbraio 2020) Amazon avrebbe ordinato una serie di prodotti dai suoi fornitori con l'obiettivo di riempire i suoi magazzini di merce realizzata in Cina i vista di possibili problematiche alla catena di produzione. fanpage

