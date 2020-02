Virus Cina: iniziata a P.Chigi riunione interministeriale con Conte (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – E’ appena iniziata a Palazzo Chigi la riunione interministeriale per fare il punto sul CoronaVirus. Presiede l’incontro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, presenti il capo della Protezione civile e commissario per l’emergenza CoronaVirus Angelo Borrelli, i ministri Roberto Speranza, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Dario Franceschini. Per il Viminale è presente alla riunione il viceministro Vito Crimi.L'articolo Virus Cina: iniziata a P.Chigi riunione interministeriale con Conte CalcioWeb. calcioweb.eu

