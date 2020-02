Uomini e Donne, scoppia la lite tra i tronisti: volano parole grosse. In studio è il caos (Di lunedì 10 febbraio 2020) Uomini e Donne, oggi una puntata bollente del Trono classico. A tenera alta l’attenzione, più di quanto non hanno fatto nell’edizione over Gemma Galgani e Tina Cipollari, ci hanno pensato i due tronisti: Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro tra i quali non sono mancate battute al vetriolo e scintille. ‘Colpa’ di Ginevra, la ragazza oggetto del desiderio di entrambi. La ragazza è uscita in esterna con entrambi, anche questa volta. Questa situazione non piace, però, a Dal Moro, il quale la invita a prendere velocemente una scelta. Il tronista, a questo punto, confessa di non apprezzare le persone indecise. Ricordiamo che Ginevra è scesa per la prima volta in studio durante l’appuntamento al buio con Daniele. Continua dopo la foto Carlo Pietropoli l’ha subito notata e, per tale motivo, non ha potuto non invitarla in esterna. La ragazza ha accettato, accendendo così la rivalità tra i due ... caffeinamagazine

matteosalvinimi : Onore ai Martiri delle #Foibe, migliaia di uomini, donne e bambini, massacrati dai comunisti solo perché Italiani. - matteosalvinimi : Oggi è una giornata che dovrebbe unire tutto il Paese, in onore e memoria di donne, uomini e bambini massacrati per… - matteosalvinimi : la Lega non molla la presa, con la credibilità di chi, al governo, ha fermato i tagli ereditati dal Pd e finanziato… -