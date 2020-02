Unicredit passa ai fatti: via 6mila posti e stop a 450 filiali (Di lunedì 10 febbraio 2020) Come anticipato nei mesi scorsi presentando il piano di risanamento ‘Transform2023’, Unicredit è ora passata ai fatti e, come si apprende dalla lettera indirizzata ai sindacati, è stata ufficializzata la decisione di chiudere entro il 2023 ben 450 filiali e di accingersi ‘tagliare’ 6mila posti di lavoro. Di questi 5.50 fanno parte di un’eccedenza di capacità produttiva in full time mentre, gli altri 500, appartengono alla prima ‘ondata’ presa in esame precedentemente.Per le uscite sarà considerata ogni opzione possibileCome spiega la lettera che di fatto da il via al confronto sindacale per concordare le uscite, il gruppo bancario intende concludere la trattativa sindacale “entro e non oltre il primo trimestre 2020”, per poi passare alle “soluzioni condivise sugli esuberi, anche per attenuare” eventuali ‘ricadute ... italiasera

timwcap : L’evoluzione digitale delle #PMI passa anche da #Palermo! Oggi TIM WCAP partecipa alla nona tappa del tour… - italiaserait : Unicredit passa ai fatti: via 6mila posti e stop a 450 filiali - cerullimar : RT @timwcap: L’evoluzione digitale delle #PMI passa anche da #Palermo! Oggi TIM WCAP partecipa alla nona tappa del tour #PMIDigitalLab al f… -