Tuchel: «Cavani? Gol importante, abbiamo bisogno di lui» – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il tecnico del Paris Saint-Germain Tuchel ha elogiato Cavani in conferenza stampa dopo la vittoria sul Lione – VIDEO Il Paris Saint-Germain continua la corsa solitaria in vetta alla classifica di Ligue 1, dopo il netto 4-2 rifilato al Lione di Rudi Garcia. A mettere un sigillo sulla partita è stato Edinson Cavani, al centro di numerose voci di mercato a gennaio. L’attaccante uruguaiano alla fine è rimasto in Francia, allontanando l’ipotesi di trasferirsi all’Atletico Madrid. Così il tecnico del PSG Thomas Tuchel: «Cavani? Gol importante, abbiamo bisogno di lui». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

