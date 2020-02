Torino, Zaza ai saluti? La Lokomotiv Mosca lo vuole subito (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Torino potrebbe salutare Zaza nei prossimi giorni: la Lokomotiv Mosca vorrebbe acquistare subito l’attaccante La Lokomotiv Mosca vorrebbe acquistare Simone Zaza nei prossimi giorni, visto che la finestra di calciomercato è ancora aperta in Russia. L’attaccante sta valutando l’offerta e scioglierà a breve ogni dubbio. Il Torino non si opporrebbe alla cessione. Zaza finora ha collezionato sei gol e quattro assist in venti presenze, senza mai incidere secondo le aspettative di inizio campionato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

