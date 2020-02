The Cave | su National Geographic il documentario candidato agli Oscar (Di lunedì 10 febbraio 2020) The Cave, candidato agli Oscar 2020 come miglior documentario, sarà trasmesso da National Geographic domenica 9 febbraio. Il film è ambientato in un ospedale sotterraneo alla periferia di Damasco. In occasione della settimana degli Oscar, National Geographic trasmetterà domenica 9 Febbraio alle ore 20.55 il documentario The Cave, ambientato in un ospedale sotto terra a … L'articolo The Cave su National Geographic il documentario candidato agli Oscar proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

