Stormfront, 24 condannati per incitamento all’odio razziale, minacce e violazione della legge Mancino. Pene da 1 a 3 anni e 10 mesi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Condanne da un anno a tre anni e dieci mesi di reclusione per 24 persone che, tra il 2011 e il 2012, avevano pubblicato nella sezione italiana del forum di estrema destra Stormfront messaggi contro immigrati, ebrei e alcuni personaggi pubblici. Lo ha deciso il Tribunale di Roma dopo oltre sei ore di camera di consiglio, ritenendo gli imputati colpevoli a vario titolo di incitamento all’odio razziale, minacce e violazione della legge Mancino. Roberto Saviano, l’ex sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, l’Unione delle comunità ebraiche e la comunità ebraica di Roma si sono costituiti parti offese nel procedimento. Nel luglio 2015, il gup di Roma aveva rinviato a giudizio 25 persone e formalizzato, inoltre, il patteggiamento per altri sei imputati con pene comprese tra i 7 mesi e l’anno e mezzo di reclusione, con la condanna di altri due a 8 mesi che avevano, però, scelto il ... ilfattoquotidiano

