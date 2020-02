Roberta, mamma morta per polmonite batterica (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si chiamava Roberta Valgiovio, era una giovane mamma di 44 anni ed è morta per polmonite batterica. La 44enne era mamma di tre figli, in dieci giorni è andata via. Si è spenta sabato 8 febbraio a Desenzano del Garda nel bresciano nell’ospedale in cui si trovava ricoverata da dieci giorni per le sue condizioni cardiache che erano apparse sempre più gravi. Le complicazioni cardiache gradualmente sono peggiorate fino al decesso. Roberta era madre di tre figli, Diego, Elena e Mirco, ed era spostata col marito Fabio. La triste notizia della sua morte ha sconvolto gli amici e i conoscenti di Montichiari in provincia di Brescia dove viveva la donna: “Buon viaggio amica mia“, “Un dolce abbraccio a te“, questi sono solo alcuni dei messaggi che si leggono sui social. Un’ ... bigodino

