Pietro Delle Piane fidanzato di Antonella Elia | chi è? Aria di crisi?

Pietro Delle Piane Vs Barbara d'Urso/ "Una buffonata!" - lei : "Stai insinuando che..." : Pietro delle Piane contro Barbara d'Urso per la macchina della verità a Live Non è la d'Urso: "Una buffonata! Non dovevo venire..."

Live- Non è la D'Urso - Pietro Delle Piane attacca la D'Urso : "È tutto manipolato - Antonella Elia lo sa!" (video) : Ospite nel salotto di Barbara D'Urso, Delle Piane si sottopone alla macchina della verità e si scaglia contro la conduttrice.

Live Non è la D’Urso - Pietro Delle Piane si sottopone alla “macchina della verità” e poi sbotta : “Ho sbagliato a venire - una buffonata” : L’ormai ex fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, è stato ospite dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso e si è sottoposto alla cosiddetta “macchina della verità” del programma di Canale 5 per dimostrare che le accuse di tradimento mosse nei suoi confronti sono false. Lui sostiene infatti di non aver mai tradito Antonella Elia – ora nella casa del Grande Fratello Vip – e di non aver mai ...

‘Live – Non è la D’Urso’ - Pietro Delle Piane si difende : “Non ho mai tradito Antonella Elia!”. Ma la macchina della verità lo sbugiarda - lui si infuria e grida al complotto! : “Antonella non è stata tradita! Ci tengo a dirlo! E mi dispiace che lei sia stata destabilizzata nella Casa su una roba che non esiste“: ha esordito così Pietro Delle Piane a Live – Non è la D’Urso, dove è stato ospite ieri sera per raccontare la verità sul presunto tradimento ai danni di Antonella Elia, concorrente di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip (di cui vi abbiamo raccontato in QUESTO post). Delle ...

La macchina della verità a Pietro Delle Piane : "E' una buffonata - è tutto manipolato" (video) : Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, è ospite, stasera, 9 febbraio 2020, di 'Live Non è la d'Urso', per raccontare la propria verità sulle foto in compagnia con Fiore, la sorella di Asia Argento (Qui, il video):prosegui la letturaLa macchina della verità a Pietro Delle Piane: "E' una buffonata, è tutto manipolato" (video) pubblicato su Gossipblog.it 10 febbraio 2020 01:26.

