Oscar 2020, la diretta della cerimonia e la lista di tutti i vincitori (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nella notte italiana si sta tenendo la 92° edizione degli Academy Awards, meglio noti come i premi Oscar, che ogni anno eleggono i migliori film e interpreti in 24 categorie. Con noi potete seguire la diretta e scoprire man mano la lista di tutti i vincitori degli Oscar 2020. I principali candidati agli Oscar 2020 C’è tanta attesa per scoprire chi trionferà in questa edizione degli Oscar. Il film con più nomination è il Joker di Joaquin Phoenix, quasi certo della statuetta come Miglior Attore. Assieme a lui, spicca la pellicola 1917 di Sam Mendes, che ha già trionfato in molte altre cerimonie di questa stagione. Grandi possibilità anche per C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino: il suo canto d’amore al cinema gli farà vincere il Miglior Film? Da non ignorare anche il sud-coreano Parasite, vera sorpresa dell’anno a livello globale. Tra gli attori, sembra essere l’anno ... thesocialpost

