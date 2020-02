Napoli, Ivan Juric nel mirino per il dopo Gattuso (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cosa succederà a fine stagione in casa Napoli? Quale sarà il futuro di Gennaro Gattuso? Tutto dipenderà dalle prossime partite e dagli obiettivi raggiunti dalla squadra azzurra. Nel frattempo però la dirigenza partenopea si sta guardando intorno, e nel mirino c'è un tecnico protagonista finora di un vero e proprio capolavoro. Si tratta di Ivan Juric, mister del sorprendente Verona, che nell'ultima giornata di campionato ha messo al tappeto la capolista Juventus. fanpage

