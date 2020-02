Nanotecnologie, a Firenze progetti di studio per l’applicazione ai beni artistici della città. (Di lunedì 10 febbraio 2020) Palermo, 10 feb. (Adnkronos) – ‘La nanotecnologia è utilizzata sempre di più con successo per preservare i beni Culturali nel mondo, come confermano gli studi dopo le applicazioni di nano materiali su beni patrimonio dell’Unesco come l’Esercito di Terracotta in Cina, i pavimenti della Concattedrale di San Giovanni Battista de La Valletta a Malta o quelli sul Relitto Navale di Marausa in Sicilia. Per questo stiamo portando avanti alcuni progetti con le Università per lo studio di nuovi protettivi nanotecnologici prodotti dal nostro laboratorio per la loro applicazione su alcuni siti tutelati e museali di Firenze”. A dirlo Sabrina Zuccalà direttrice del laboratorio di nanotecnologia di Milano ‘4ward360″ che parteciperà il prossimo giovedì 13 Febbraio al convegno nazionale ‘Lavorare in sicurezza in luoghi unici al mondo” ... calcioweb.eu

