Morte Martina Rossi: via al processo d’appello per due imputati (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono imputati due giovani 27enni di Castiglion Fibocchi (Arezzo), Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, che devono rispondere solo del reato di tentata violenza sessuale di gruppo perchè il 29 novembre scorso la Corte d'appello dichiarò estinta per prescrizione l'accusa di Morte come conseguenza di altro delitto firenzepost

FirenzePost : Morte Martina Rossi: via al processo d’appello per due imputati - GenovaOn : Morte di Martina Rossi, al via il processo d’appello per i due imputati - rep_genova : Morte di Martina Rossi, processo in appello per lo stupro -