Miura in campo a 52 anni? Un ragazzino rispetto a Ezzeldin Bahader: tesserato in Egitto a 75 anni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Chi pensava di aver visto il massimo con Kazuyoshi Miura, l’ex meteora genoana degli anni ’90 ancora in campo nella massima serie giapponese alla veneranda età di 52 anni, dovrà presto ricredersi. Nelle scorse settimane, dall’Egitto, è arrivata una notizia surreale: l’EFA, la federazione calcistica locale, ha annunciato la concessione di un certificato di idoneità sportiva a tale Ezzeldin Bahader, l’ultimo acquisto del 6 ottobre, una formazione di terza divisione egiziana. Nulla di strano fin qui, se non fosse per una carta d’identità decisamente ingombrante: Bahader, di cui per ora si ignora il ruolo in campo, ha 75 anni. Anche se lui, che ha già cominciato ad allenarsi con la squadra agli ordini dell’allenatore Ahmed Abdel-Ghani, assicura di sentirsene addosso molti di meno, dichiarando di ispirarsi a Salah: “Lui è il miglior giocatore ... ilfattoquotidiano

