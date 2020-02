Live – Non è la d’Urso, è Morgan show: la canzone contro bugo, la diffida e la sua versione dei fatti – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Morgan ha accettato l’invito di Barbara d’Urso ed è andato a Live – Non è la d’Urso a raccontare tutto ciò che è accaduto al Festival di Sanremo con bugo: quest’ultimo, durante l’ultima esibizione in programma, ha deciso infatti di abbandonare il palco dopo presunti insulti di Morgan nei suoi confronti. Morgan si è innanzitutto esibito al pianoforte ed ha riproposto la canzone portata al Festival: prima quella originale, poi quella con il testo modificato che ha mandato su tutte le furie bugo. Il cantante ha eseguito il brano nonostante, secondo lui, sarebbe stato diffidato dal farlo: Barbara d’Urso è comunque riuscita a convincere Morgan a suonare e a cantare il pezzo View this post on Instagram LA canzone contro bugo A #NONELADURSO A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) on Feb 9, 2020 at 3:05pm ... trendit

