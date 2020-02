Lecce, Sticchi Damiani: «Il contatto su Milik c’è, il problema sono le regole» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è tornato sulle polemiche arbitrali dopo il match contro il Napoli Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del match vinto contro il Napoli e delle polemiche arbitrali nate per un rigore non assegnato ai partenopei. Le parole del presidente dei pugliesi. «Le questioni arbitrali, al di là quest’episodio che è stato già rivisto più volte in tv e il contatto c’è, vanno affrontate parlando di regole. Quand’è che l’arbitro deve o non deve andare al VAR? A Firenze il Lecce ha vinto, ma ci sono stati due episodi clamorosi in cui non ci sono stati concessi due rigori inspiegabilmente, ma soprattutto l’arbitro non ha voluto rivederli al VAR. C’è un problema di regole» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

