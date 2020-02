L’Ambasciata cinese organizza una quarantena preventiva per gli studenti di stanza a Roma (Di lunedì 10 febbraio 2020) La ‘quarantena’ preventiva per gli studenti orientali che frequentano il Conservatorio Santa Cecilia di Roma è stata decisa in accordo con l’Ambasciata cinese in Italia con sede a Roma, di cui l’Ambasciatore Li Junhua. A dirlo all’AGI è il direttore Roberto Giuliani: “Mi sono interfacciato con la responsabile scuola dell’Ambasciata cinese. Io ho dei docenti e studenti da tutelare” ha sottolineato. Per il direttore si tratta di un “provvedimento a tutela anche degli stessi studenti cinesi” che sono appena rientrati e di quelli che “stanno ancora rientrando” dal ponte di Natale ed “è quindi molto probabile che abbiano viaggiato”. Non si tratta dunque di discriminazione assicura il dirigente, ma di un “una misura preventiva decisa sulla base della alta percentuale di studenti tra i 18 e i 30 anni che ... ildenaro

