La Stampa: Napoli a picco. Il Var sbaglia ma Gattuso di più (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Impresa Lecce, Napoli a picco Il Var sbaglia ma Gattuso di più”. Titola così il suo pezzo di commento a Napoli-Lecce, La Stampa. Un capolavoro, quello della squadra di Liverani. “Partita vinta meritatamente, nonostante un errore enorme dell’arbitro Giua e del Var, che ignorano sull’1-2 un fallo da rigore su Milik, ma il Lecce ci ha messo del suo, e anche Gattuso, per regalarsi una giornata storica”. Il Napoli si lamenta del rigore non concesso, ma la doppietta di Lapadula “soffoca le lamentele (giuste) del Napoli”. Nei primi 20 minuti il Lecce soffre, poi Lapadula sblocca la partita. Il resto lo fa Gattuso, continua il quotidiano. “Poi, quando Lapadula la sblocca, ci pensa Gattuso, che rinuncia al tridente, infila anche Mertens, toglie equilibrio alla propria squadra e non la risistema dopo l’1-1 di Milik. Il Lecce non si intimidisce dinnanzi ... ilnapolista

