La resistenza (intelligente) dei bancari (Di lunedì 10 febbraio 2020) Con il rinnovo del contratto nazionale del credito si tutelano, per la prima volta, non solo i dipendenti degli istituti, ma anche i clienti. Perché contrasta la vendita di prodotti a rischio e protegge il risparmio, come racconta Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi.Il contratto nazionale di lavoro dei bancari è un successo per la categoria: abbiamo ottenuto 190 euro di aumento su 200 euro richiesti, norme migliori per la qualità della vita di lavoratrici e lavoratori, la cabina di regia su nuove tecnologie, eliminato il salario d'ingresso dei giovani che era penalizzato del 10 per cento» dice Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi (primo sindacato dei bancari), contratto alla mano. «E c'è una stretta sulle pressioni commerciali, che dà a questo rinnovo un'importante valenza sociale perché per la prima volta tuteliamo i clienti. Ora dovremo affrontare i ... panorama

resistenza intelligente Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : resistenza intelligente