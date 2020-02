Infortunio Douglas Costa, comunicato della Juventus: i tempi di recupero (Di lunedì 10 febbraio 2020) Infortunio Douglas Costa, comunicato della Juventus: i tempi di recupero dell’esterno brasiliano che si è infortunato nuovamente. Pessime notizie in casa Juventus due giorni dopo la sconfitta sul campo dell’Hellas Verona nel match valido per la 23esima giornata di Serie A. Douglas Costa, che si è infortunato proprio contro la compagine scaligera, sarà infatti costretto … L'articolo Infortunio Douglas Costa, comunicato della Juventus: i tempi di recupero proviene da www.inews24.it. inews24

romeoagresti : #Juventus-#DouglasCosta: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Out 15-20 giorni ??????… - SkySport : Juve, infortunio per Douglas Costa: a rischio Lione e Inter - Gazzetta_it : Calvario #DouglasCosta: 39 partite saltate per infortunio in tre anni alla Juve -