Governo | Conte | subito Family act | attenzione a famiglie numerose e a basso reddito

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – E' iniziato, con un'ora di ritardo, il primo tavolo presieduto dal premier Giuseppe Conte sull'Agenda 2023. Questo primo appuntamento -il primo di una serie che mira a dare il la all'avvio della 'fase due' di Governo- verte su occupazione e politiche di welfare. Sono presenti i ministri Nunzia Catalfo, Elena Bonetti, Vincenzo Spadafora, Teresa Bellanova, i sottosegretari

Da Diciotti a Open Arms - responsabilità di Salvini e ruolo del Governo Conte : Era inevitabile.Era inevitabile che l’ex ministro dell’Interno Salvini si trovasse a un passo dall’essere processato con l’accusa di plurimo sequestro aggravato di persona.Era inevitabile che - dopo quanto accaduto nelle vicende Diciotti, Sea Watch, Gregoretti e, infine, Open Arms - l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini fosse chiamato a rispondere del proprio reiterato operato, ben lontano ...

I record - negativi - del Governo Conte Bis : Quando si accusa questo Governo di fare poco per il paese in realtà si sbaglia. Basti pensare al 2019: in soli 5 mesi (anche 4 e mezzo) il Conte Bis ha stabilito due record quasi storici. Il primo è di settimana scorsa con il dato previsionale del pil dell'ultimo quadrimestre del 2019 a -0,3%; un calo così pesante non si registrava dal 2013.Oggi arriva il secondo: nell'ultimo trimestre 2019 la produzione industriale è scesa, pardon, crollata, ...

Emergenza Coronavirus. In Italia ancora massima precauzione sul fronte sanitario. Il Governo studia misure di contenimento per economia e turismo : Vertice interministeriale, questa mattina, a Palazzo Chigi, presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per un aggiornamento sul rischio sanitario collegato alla diffusione del Coronavirus e sulle varie implicazioni legate all’Emergenza, specie sul fronte economico e turistico. “Il Governo – ha fatto sapere una nota di Palazzo Chigi – continuerà a perseguire una linea di massima precauzione con l’obiettivo ...

Al via l’Agenda 2023 del Governo M5s-Pd : che cos’è e chi incontrerà Conte : Oggi 10 febbraio prendono il via gli incontri dell’Agenda 2023, la cosiddetta “Fase due” del governo giallorosso: una ripartenza, dai temi, fortemente voluta dal premier Giuseppe Conte che in prima persona guiderà i tavoli – 8 in tutto, l’ultimo dei quali in programma martedì 18 febbraio: dal welfare alla crescita, passando per la semplificazione burocratica e l’immigrazione, per arrivare al tema caldo della ...

DIETRO LE QUINTE/ Governo - rottura vicina : anche Pd e Leu pronti a mollare Conte : La cosiddetta “fase 2” resterà senza sbocchi perché il Governo non ha soluzioni, tranne una: un aumento mascherato dell’Iva. Pd e Leu pronti a lasciare

Continuano le bordate di Italia Viva contro la maggioranza, che lunedì in Cdm approverà il testo sulla riforma del processo penale fuoriuscito dall'intesa tra M5s-Pd e Leu. Il partito di Matteo Renzi sta conducendo una strenua battaglia politica sulla giustizia, avversando la riforma Bonafede. Tra i

Maria Elena Boschi scommette sulla tenuta del Governo Conte. Al Contempo, però, non ci sarà "alcun voto di Italia Viva sulla prescrizione nonostante l'accordo tra le altre forze". L'ex ministro risponde al premier, che aveva chiesto unità. "siamo per l'appoggio al Governo, ma se siamo di troppo ce lo dica"

Prescrizione - Conte : ‘Iv promette battaglia? Parola che non si addice tra forze di Governo. Aperti a contributi per accelerare tempi giustizia’ : “Italia viva promette battaglia? È una Parola che non si addice tra forze di governo. Battaglia…lotta, noi dobbiamo lavorare nell’interesse dei cittadini. Se ci sono formule per accelerare ancora di più i tempi della giustizia ben vengano tutti i contributi Tutti hanno avuto la possibilità di dare il proprio contributo nei sette incontri sulla giustizia che abbiamo avuto”. Così il premier Giuseppe Conte risponde ai ...

Prescrizione - Marcucci (Pd) a Fanpage.it : “Governo non rischia - ma sbagliano sia Renzi che Conte” : La frattura nella maggioranza sulla Prescrizione si può ricomporre, secondo Andrea Marcucci. Il capogruppo del Pd al Senato, intervistato da Fanpage.it, crede che la tenuta del governo non sia a rischio, ma sottolinea gli errori sia di Matteo Renzi che del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a cui chiede di "correggere il tiro di qualche sua dichiarazione".Continua a leggere

Governo : Conte ‘sforbicia’ appuntamenti - a lavoro su Agenda 2023 : Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Un Agenda più leggera, con una drastica ‘sforbiciata’ agli appuntamenti -in media un tour de force di 4-5 incontri pubblici al dì- per concentrarsi sull’azione di Governo e lavorare a quel cronoprogramma che ha l’obiettivo di mettere il turbo all’azione del suo esecutivo. Il premier Giuseppe Conte dà il via ai lavori dell’Agenda 2023, e non è un caso che ieri in tarda ...

Lo strappo annunciato da Italia Viva mette a rischio il governo sulla prescrizione. Il presidente del Consiglio, in un lungo post apparso su facebook, 'striglia' la maggioranza. "Gli italiani vogliono risposte concrete, non litigi. Tanti dossier sono aperti, non c'è tempo da perdere" Il premier Giuseppe Conte si rivolge alle forze della maggioranza che sostengono