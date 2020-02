Gf Vip Clizia Incorvaia pentita del bacio con Paolo Ciavarro (Di lunedì 10 febbraio 2020) La gieffina Clizia Incorvaia a quanto pare si è pentita del bacio che c’è stato con Paolo Ciavarro, i due si sono scambiati delle effusioni dopo settimane. La Incorvaia teme anche delle ripercussioni che ci saranno. Alfonso Signorini si aspettava il bacio da un momento all’altro e ne chiederà conto sicuramente. Clizia racconta di sentire le pressioni: «Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori mi sta venendo un po’ d’ansia». «Vabbè vi eravate “lasciati” molto alla buona, poi i termini li sai tu», dice il coinquilino cercando di sminuire bonariamente la situazione. Clizia però ammette: «Si ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale». In molti tifavano per la svolta dentro la casa. Le coppie scarseggiano, fatta eccezione per ... musicaetesti.myblog

infoitcultura : Stasera in tv, Sarcina al GF Vip dopo il bacio tra Clizia e Paolo? Anticipazioni - KontroKulturaa : GF Vip, Clizia Incoraia fa un passo indietro dopo aver baciato Paolo Ciavarro: 'Ho i sensi di colpa' - - EreriChannel : RT @gemmogalgani: GF VIP:PARLIAMONE! - ANDREA -