Francesco Sarcina-Clizia Incorvaia: botta e risposta immaginario (tra Sanremo e GF Vip) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si dicono addioFrancesco Sarcina e Clizia Incorvaia si dicono addioFrancesco Sarcina e Clizia Incorvaia si dicono addioFrancesco Sarcina e Clizia Incorvaia si dicono addioFrancesco Sarcina e Clizia Incorvaia si dicono addioFrancesco Sarcina e Clizia Incorvaia si dicono addioFrancesco Sarcina e Clizia Incorvaia si dicono addioFrancesco Sarcina è sul palco dell’Ariston, Clizia Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip. Eppure, tra gli ex coniugi, va in scena un botta e risposta – immaginario, naturalmente – degno di una sceneggiatura cinematografica. Come se non fossero bastate le accuse e i presunti tradimenti, eccoli di nuovo vicini, uno a fianco dell’altra sulle pagine dei giornali. Per motivi diversi, è vero, ma comunque collegati da un filo sottilissimo, quasi magico. Sì, perché mentre il cantante de Le Vibrazioni emozionava Sanremo ... vanityfair

LucaDondoni : #sanremo2020 amo Francesco Sarcina in tutti i laghi e in tutti i luoghi . per lui potrei ingaggiare battaglie . Bravo France' - StefanoGuerrera : SAPESSI FRANCESCO SARCINA DA MO CHE CI CHIEDIAMO DOV’È STA GIOIA #sanremo2020 - Luanaisme : RT @ricchiuto03: Ma l'avete visto Francesco Sarcina? #levibrazioni #Sanremo20 #sanremo70 -