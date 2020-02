Foibe: Palermo, presidio Lotta Studentesca al liceo Garibaldi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Palermo, 10 feb. (Adnkronos) – “Rendiamo onore oggi, con questo presidio al liceo classico Garibaldi, a tutti quegli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, massacrati e gettati all’interno delle cavità carsiche, oppure costretti all’esilio, per via della terribile pulizia etnica voluta dal criminale Tito che, servendosi dei suoi boia e con la complicità dei partigiani italiani, ha scritto una pagina tra le più drammatiche della storia d’Italia”. Così, in una nota, Lotta Studentesca Palermo, il movimento giovanile di Forza Nuova.“Per l’onore d’Italia e degli italiani morti a causa del loro sangue, conduciamo la nostra Lotta – scrivono – ed a tutti quei patrioti che hanno amato profondamente la loro patria, e per questo sono stati trucidati, giunga, oggi, il nostro gridò di battaglia!”. L'articolo Foibe: Palermo, ... calcioweb.eu

