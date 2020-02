Fiorello stroncato da Selvaggia Lucarelli: “Fingi e basta sul palco” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Fiorello: la blogger Selvaggia Lucarelli replica alle critiche dello showman Selvaggia Lucarelli ha un nuovo nemico pubblico: Rosario Fiorello. Già, la famosa blogger pare sia entrata in rotta di collisione anche con lo showman siciliano, intervenuto durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo tenutasi sabato 8 febbraio sul suo sfogo pubblicato contro Tiziano Ferro senza avergli prima chiesto il permesso. Dunque, si è lamentato del colpo basso subito. Attraverso un prolisso articolo su TPI, Selvaggia Lucarelli ha risposto ironica. È un’incontenibile meraviglia – ha esordito – apprendere di essere un’amica di Fiorello. Non lo frequenta, non sono amici, si sono sentiti al telefono solo una volta cinque anni fa. La chiamò lui per ringraziarla di un articolo su una delicata vicenda che lo coinvolgeva, le rivelò alcune cose non riportate. Mai più sentito, forse si sono incrociati in ... kontrokultura

KontroKulturaa : Fiorello stroncato da Selvaggia Lucarelli: 'Fingi e basta sul palco' - - conglomerato : Fiorello ha stroncato già: la Chiesa, il governo e lo share della concorrenza #Sanremo2020 -