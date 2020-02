Egitto, Bologna scende in piazza per Patrick Zaki: «La ricerca non si arresta» – Video e foto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Seconda giornata di mobilitazione per George Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna arrestato e torturato in Egitto. Dopo il flashmob in piazza Maggiore studenti, docenti e rappresentanti dell’università di Bologna si sono ritrovati in piazza Scaravilli per chiedere che venga fatta chiarezza sull’incarcerazione del dottorando. «La ricerca non si arresta» è il messaggio dell’iniziativa. L’ateneo petroniano ha creato un gruppo di crisi interno che ha avviato una collaborazione con le autorità competenti: contatti sono stati fin da subito attivati con il ministero dell’Università. OPEN I La testimonianza di una compagna di corso di Zaki a Bologna «Stanno cercando di screditarlo come hanno fatto con Giulio Regeni», avverte la sezione bolognese di Amnesty International. «Ai tempi dell’omicidio di Regeni i giornali egiziani avevano fatto ... open.online

lauraboldrini : Tortura, elettroshock, leggo che avrebbe subito cose terribili Si faccia tutto il possibile per avere informazion… - VittorioSgarbi : #diritticiviliviolati #PatrickGeorgeZaki Torturato per aver espresso delle opinioni su Facebook. Con l’Egitto ness… - Corriere : Egitto, il ricercatore dell’università di Bologna torturato per sette ore -