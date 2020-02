Coronavirus, Zhang Jindong pronto ad acquistare 2 milioni di mascherine (Di martedì 11 febbraio 2020) Zhang Jindong, padre del presidente dell’Inter Steven, è pronto a scendere in campo personalmente per combattere il Coronavirus Il Coronavirus sta flagellando la Cina. Di ora in ora aumenta il numero dei morti e tutte le autorità stanno correndo ai ripari per combattere questa piaga. Anche Zhang Jindong, proprietario di Suning e padre del presidente dell’Inter Steven, si è mosso per aiutare il suo popolo. L’ex patron interista Thohir ha rivelato che il numero uno di Suning lo aveva chiamato dicendogli di voler acquistare, in Indonesia, 2 milioni di mascherine per aiutare la città di Wuhan. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

