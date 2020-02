Coronavirus, un aereo KC-767A rimpatrierà Niccolò dalla Cina: un caso sospetto a Salerno e due a Olbia (Di lunedì 10 febbraio 2020) “L’aereo KC-767A con a bordo personale specializzato di @Esercito e @ItalianAirForce rimpatrierà Niccolò dalla Cina. L’esperienza maturata sul campo nei teatri operativi consente alle nostre #ForzeArmate di intervenire tempestivamente in qualsiasi contesto di crisi”. Così su twitter il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “Orgoglioso dei nostri militari” “Orgoglioso delle nostre Forze armate, sempre al servizio dei cittadini. Continua il loro impegno per l’emergenza Coronavirus e l’organizzazione per la missione di rimpatrio dalla Cina di Niccolò”: lo dice il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al termine del vertice interministeriale svoltosi a Palazzo Chigi sull’emergenza Coronavirus. Il rimpatrio dalla Cina di Niccolò, lo studente bloccato a Wuhan, è al momento pianificato “per le prossime ... meteoweb.eu

