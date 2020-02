Comune di Benevento, i sindacati chiedono la convocazione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa segreteria FP Cgil comunica che le segreterie Territoriali della Funzione Pubblica Cgil, della Cisl FP e della UIL FPL unitamente alle RSU hanno invitato l’amministrazione Comunale al rispetto degli obblighi contrattuali assunti al tavolo di contrattazione in merito alla conclusione delle procedure PEO anno 2018, con l’adozione dell’atto di inquadramento degli aventi diritto da parte del Dirigente del Settore Risorse Umane e al susseguente atto di liquidazione degli emolumenti spettanti, nonché l’urgente avvio della procedura di selezione per le PEO anno 2019. Le segreterie stigmatizzano, nuovamente, l’atteggiamento di taluni dirigenti che, in via autonoma e sconsiderata, liquidano emolumenti e salario accessorio senza considerare gli impegni che la parte pubblica ha assunto con la contrattazione integrativa ed in difformità alle previsioni e chiedono ... anteprima24

ilvaglio1 : Benevento - Reintegrato Corona presso il Settore Urbanistica del Comune #gabrielecorona #altrabenevento… -