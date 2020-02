Clizia Incorvaia si sente in colpa per aver baciato Paolo: "Non ho superato la prova" - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Luana Rosato Clizia Incorvaia si sente in colpa per il bacio con Paolo Ciavarro: fuori c'era una persona che la aspettava (forse) e alla quale ha voltato le spalle per lasciarsi trasportare dalle emozioni provate per il concorrente del Gf Vip Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata la passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che si sono scambiati uno dei baci più appassionati della storia del reality show. Mentre Francesco Sarcina cantava sul palco del Festival di Sanremo insieme a Le Vibrazioni la canzone che si è classificata quarta alla finalissima dello scorso 8 febbraio, Clizia si lasciava travolgere dai sentimenti e, mettendo da parte la storia iniziata con un misterioso uomo fuori dalla Casa, si è avvicinata a Paolo e ha ceduto. Tra i due concorrenti del Gf Vip è scattato il bacio che ha fatto il giro della rete e che è apparso a molti come l’inizio di ... ilgiornale

trash_italiano : SARCINA CANTACI QUALCOSA SU CLIZIA INCORVAIA. #Sanremo2020 - dudina020304 : RT @GossipNews_it: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, c'è stato il bacio al #GFVip! La situazione sembra essersi sbloccata, ma... https://t… - GossipNews_it : Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, c'è stato il bacio al #GFVip! La situazione sembra essersi sbloccata, ma...… -