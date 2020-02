Calciomercato Bayern Monaco, pronta un’offerta per Firmino (Di lunedì 10 febbraio 2020) Calciomercato Bayern Monaco, dall’Inghilterra sono sicuri: pronta un’offerta di circa 90 milioni per Roberto Firmino Il Bayern Monaco vuole tornare in alto e vuole farlo prendendo il meglio. Roberto Firmino, secondo il The Sun, è in cima alla lista del club bavarese. Con Timo Werner verso Liverpool, il brasiliano potrebbe fare il viaggio in direzione opposta e tornare in Bundesliga. Il Bayern vuole pescare soprattutto in Premier League, visto che l’obiettivo rimane Leroy Sané del Manchester City. Sarà un’estate calda per il club tedesco. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

