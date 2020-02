Birds of Prey primo al box office USA, ma gli incassi sono deludenti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Birds of Prey conquista la prima posizione al box office USA nel weekend degli Oscar, ma gli incassi del cinecomic DC sono deludenti. Birds of Prey conquista il primo posto al box office USA, ma gli incassi sono deludenti. Il cinecomic che vede protagonista la scatenata Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie, ha tutti gli ingredienti per far bene, ma il pubblico non apprezza fino in fondo così il film si ferma a 33,2 milioni nel primo weekend di apertura, con una media per sala di 7.849 dollari raccolta in 4.236 sale. A penalizzare forse il Rating R che taglia fuori una fetta di pubblico giovane. Con gli incassi internazionali, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) arriva a quota ... movieplayer

