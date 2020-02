Avellino | Izzo al passo d’addio | “Mettiamo un punto a questa situazione”

Avellino - Izzo : “Documentazione mancante - impossibile il passaggio di quote” : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il colpo di scena in casa Us Avellino 1912 è servito. Ecco la nota ufficiale del presidente Luigi Izzo: “In seguito alle innumerevoli richieste a mezzo pec e l’infruttuoso incontro del giorno 6.02.20 avuto tra i consulenti, nella giornata di ieri è stata inviata l’ennesima comunicazione a mezzo PEC ove si concedeva una ulteriore proroga, con scadenza alle ore 9.00 di stamani, affinchè venissero ...

Avellino - braccio di ferro tra Izzo e Circelli : è il momento della resa dei conti : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il giorno dei giorni per l’Us Avellino 1912. E’ fissato per oggi pomeriggio, alle 15, presso lo studio del notaio Luca Di Lorenzo in Napoli. I due protagonisti del braccio di ferro societario, Luigi Izzo e Nicola Circelli, dovrebbero esserci entrambi. La conferma, seppur velata, è arrivata nella giornata di sabato da parte del sindaco Gianluca Festa. Nessuno dei due, ieri pomeriggio, ha ...

Avellino - Izzo fissa l’appuntamento per il passaggio delle quote : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Per il bene dell’Avellino Calcio e per consentirmi di perfezionare quanto richiesto dalla Covisoc per il giorno 12 e quanto dovuto per gli stipendi nella giornata di venerdì 14 febbraio, la data di lunedì è il termine ultimo ed improrogabile“. E’ la missiva del presidente Luigi Izzo dopo una giornata lunga per l’Avellino. LA NOTA. “Nell’incontro di stamani il mio ...

Avellino - Izzo : “Controllo amministrativo urgente. Se positivo - si va dal notaio” : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ stata una lunga giornata in casa Us Avellino 1912. Nella serata l’amministratore unico Nicola Circelli ha inviato la PEC al presidente Luigi Izzo quantificando in 250mila euro la cifra per uscire di scena insieme ai soci Andrea Riccio e Ciriaco Cusano. Al momento manca la documentazione della gestione degli ultimi due mesi per poter procedere. Il presidente Izzo, come suo solito, ha ...

Avellino - Izzo incalza Circelli : entro domani mattina la documentazione : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ stata una giornata a dir poco frenetica in casa Us Avellino 1912. All’indomani del secondo comunicato di Luigi Izzo è arrivato l’aut aut nei confronti di Nicola Circelli. All’imprenditore di San Bartolomeo in Galdo sono stati richiesti i documenti della gestione dell’amministratore unico entro domattina. All’orIzzonte la scadenza del 7 febbraio dopo la proroga richiesta ...

Avellino - Izzo incalza i soci : “Sono pronto a rilevare la maggioranza” : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Alla luce dei recenti accadimenti, che addirittura vedono coinvolta l’immagine dell’U.S. Avellino 1912 in una vicenda di pseudo calciomercato sulla quale ogni opportuno approfondimento andrà esercitato, emerge di tutta evidenza l’inadeguatezza della attuale amministrazione unica alla guida del club. E’ giunto il momento in cui è necessario passare dalle parole ai fatti. I miei consulenti ...

Avellino - settimana decisiva per il futuro : Circelli e Izzo separati in casa : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ cominciata una settimana decisiva per il futuro dell’Us Avellino 1912. L’idillio tra Luigi Izzo e Nicola Circelli è definitivamente rotto. I due imprenditori sanniti attendono solo il momento giusto per annunciare il divorzio. Al “Ventura” è andata di scena l’ennesima sceneggiata con i componenti della società sparpagliati in tribuna. Nessun dialogo. Nessuna ...

Avellino - Izzo rompe il silenzio : “A lavoro per un futuro di lungo respiro” : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Al gong finale sul mercato dell’Avellino il presidente, Luigi Izzo, rompe il silenzio. “I grandi maestri mi hanno sempre insegnato una cosa: senza una società solida non si va da nessuna parte. Puoi anche avere grandi giocatori, ma tutto dipende dalle persone che gestiscono un club. Se manca l’armonia, le vicende societarie si ripercuotono automaticamente su squadra e piazza – si ...

Scontro Izzo-Circelli : uno spettacolo indegno che Avellino non merita : Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – Sembrava tutto risolto, sembrava che la crisi iniziale si fosse conclusa con l’ingresso dei due soci che avevano ridato speranza a una piazza intera, vogliosa di ritornare nel calcio che conta e seppure ciò non fosse stato possibile, vivere almeno un presente fatto di pochi patemi. E invece la soluzione trovata per ridare fiato all’Avellino si sta trasformando in un incubo nel vero senso ...

Avellino - volano gli stracci tra Izzo e Circelli : oggi la resa dei conti : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ la resa dei conti tra Luigi Izzo e Nicola Circelli. Quest’ultimo contestato ieri pomeriggio in Tribuna Montervergine. Il primo, l’imprenditore di Montesarchio, non era presente per motivi familiari. Entro la serata di questa sera potrebbe esserci il ribaltone in casa Avellino. La frattura tra i due imprenditori appare essere insanabile. Al centro del contendere le scelte di mercato ...

Avellino - Izzo : “Siamo sereni - risolveremo tutti i problemi” : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nella mattinata odierna una delegazione dell’Us Avellino 1912 ha fatto visita al gruppo degli “Biancoverdi Insuperabili“. Presente anche il presidente Luigi Izzo: “Sono queste le giornate che dovrebbero far capire a tanti cos’è il calcio – ammette – Dobbiamo essere concentrati su cose che sono all’ordine del giorno per nostri fratelli che magari sono ...

Avellino - il segretario Izzo : “Vogliamo ridare entusiasmo alla piazza” : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Ora la cosa più importante è ridare entusiasmo alla piazza”. Così il neo segretario generale dell’Us Avellino 1912, Giuseppe Izzo. “Nei confronti della nuova società c’è grande curiosità e attenzione verso l’operato della nuova società. Il presidente ha più volte ribadito la volontà di avere un organigramma completo, ai fini di un riflesso positivo in campo ...

Avellino - Giuseppe Izzo è il nuovo segretario generale : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ Giuseppe Izzo il nuovo segretario generale dell’Us Avellino 1912. Ecco la nota del club irpino: “La società comunica che il ruolo di segretario generale sarà affidato a Giuseppe Izzo – si legge nella nota -Avvocato specializzato in Diritto Amministrativo e Contabile, Izzo vanta esperienze nel settore privato, della consulenza e nel pubblico. Collaboratore presso la Cattedra ...

L’Avellino riparte da Izzo e Circelli - ma non solo : ecco la compagine societaria : Tempo di lettura: 2 minutiLuigi Izzo Avellino – Cinque persona al capo dell’Us Avellino 1912. Nella compagine societaria non ci sono Luigi Izzo e Nicola Circelli, ma bensì altre tre persone. ecco Renato De Lucia, ingegnere nel campo delle costruzioni amico del neo presidente dei lupi; Andrea Riccio della Innovation Football di Ariano Irpino e Sabatino Autorino della Sacitek. Al momento le quote sono distribuite con 25% a testa ...