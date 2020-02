Aurora Ramazzotti, piccolo imprevisto durante lo shopping con Sara Daniele (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un pomeriggio di shopping con finale inatteso. Aurora Ramazzotti e Sara Daniele dopo una giornata di shopping tra amiche si ritrovano a dove fare i conti con un piccolo imprevisto che fa divertire i loro fan. Aurora Ramazzotti e l’imprevisto Doveva essere un semplice pomeriggio di shopping per la nuova casa di Sara Daniele. Ma si sa, quando due amiche vanno insieme a fare shopping tutto può succedere. E così dei semplici acquisti per la casa si trasformano in un ricco shopping di diversi articoli: casa, vestiario ecc.. A documentare l’intenso pomeriggio di shopping – e riderci su – ci pensa l’amica Aurora Ramazzotti, che come solita fare pubblica sul suo Instagram, l’imprevisto che hanno dovuto fronteggiare. Le amiche infatti, come visibile nella IG stories di Aurora, sono piene di sacchetti difficili da trasportare per sole 2 ragazze. Per fortuna, la figlia di Michelle ... thesocialpost

