Abbiategrasso, guida con la patente scaduta da due anni e provoca un incidente stradale: è grave (Di lunedì 10 febbraio 2020) Domenica sera era al volante della sua auto con la patente scaduta da due anni quando ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta sulla strada provinciale 494 nel comune di Abbiategrasso (Milano), andando a scontrarsi frontalmente con un altro veicolo in arrivo. L'automobilista, un uomo di 60 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano. Feriti in modo più lieve le due persone, padre e figlio, che erano a bordo dell'altro mezzo. fanpage

