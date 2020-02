20enne accerchiato e picchiato a Palermo. "Città è antirazzista, ma ci sono pochi stronzi" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un palermitano di 20 anni, originario del Senegal, è stato aggredito la notte tra sabato e domenica a Palermo, in via Cavour, centro della movida, da un gruppo di adolescenti che gli hanno dato un pugno in faccia, gridando “negro di m..., vai via da qui”. Il giovane è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale Civico.La prognosi è di 10 giorni. “Stanotte mio figliolo ritornava a casa da lavoro.Perché tutto questo odio solo per il colore della pelle?” dice la madre che ha denunciato l’accaduto alla polizia. A picchiare il ventenne, secondo una testimonianza, sarebbe stato un gruppo di adolescenti. La polizia sta acquisendo le immagini di sorveglianza della zona per individuare gli autori del pestaggio: dovrebbero essere tre o quattro ragazzi.Il ragazzo, aggredito a Palermo nel corso di un raid di stampo razzista, ha ... huffingtonpost

