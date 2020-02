Traffico Roma del 09-02-2020 ore 12:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) PRUDENZA SU VIA DELLA MAGLIANELLA, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ZONA MONTESPACCATO. Traffico TUTTO SOMMATO SCARSO, AGEVOLATO SICURAMENTE DAL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER TUTTI I VEICOLI, FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30. POTENZIATO PER L’OCCASIONE IL TRASPORTO PUBBLICO CON L’AGGIUNTA DI CORSE PER BUS, TRAM E METROPOLITANE. IN SVOLGIMENTO AL GIULIANO-DALMATA, LA CORSA DEL RICORDO. INTERESSATE DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE GIULIANI E LAURENTINO. PREVISTE ALCUNE CHIUSURE PER IL Traffico. IL TUTTO DOVREBBE CONCLUDERSI ENTRO LE 13.00 A SAN PIETRO CONSEUTO APPUNTAMENTO DOMENICALE CON PAPA FRANCESCO, POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE LA BASILICA. TRASPORTO PUBBLICO. LA LINEA FERROVIARIA AV Roma NAPOLI È RALLENTATA PER UN GUASTO A NAPOLI AFRAGOLA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 25 MINUTI. PER ... romadailynews

