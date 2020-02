Sanremo 2020: come faceva SkyTg24 a sapere in anticipo il vincitore? Ecco il motivo (Di domenica 9 febbraio 2020) Ieri sera Sabato 8 febbraio 2020 si è conclusa la Kermesse canora del Festival di Sanremo che nella settentatesima edizione, vince Diodato con la sua canzone "Fai rumore". Ma facciamo un passo indietro e vediamo cos'è successo. Che Diodato sia il vincitore del Festival di Sanremo 2020 ormai è una certezza, ma che il pubblico lo venisse a sapere prima dell'annuncio ufficiale sul palco dell'Ariston non doveva accadere. Attorno alle 1.30, Nell'edizione di Sky tg 24 in un sottopancia è stato spoilerato il nome del vincitore, scatenando un putiverio vero e proprio. Continua… In sala stampa scatta il caos tra i giornalisti, mentre la Rai non dava alcuna spiegazione. sapere più di mezz'ora prima dell'annuncio ufficiale il nome del vincitore, non aiuta per niente lo spettacolo e rovina tutto l'effetto sorpresa. Ma una domanda sorge spontanea a tutti: come poteva sapere Sky, il nome del ... howtodofor

