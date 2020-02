Roghi tossici nel Parco Nazionale del Vesuvio: 11 denunce ed un arresto (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Maxi offensiva dei carabinieri del comando provinciale di Napoli contro gli ormai consueti Roghi tossici derivanti dagli scarti industriali. In fiamme all’interno e al ridosso del Parco Nazionale del Vesuvio. Solo nell’ultima settimana sono così arrivate ben 11 denunce nei confronti dei “furbetti” che per risparmiare sullo smaltimento di rifiuti preferivano depredare il loro stesso territorio. Le azioni si consumavano attraverso lo smaltimento illecito e l’accensione di Roghi ad altissimo livello tossicologico. Gli stessi comprendenti ogni tipo di materiale di scarto industriale, da vernici e solventi fino agli scarti delle aziende tessili. Come se non bastasse la gran parte dei Roghi veniva appiccata all’interno del “protetto” Parco Nazionale del Vesuvio. Ad oggi il polmone verde più importante per l’intera area metropolitana di Napoli. Il caso più ... anteprima24

