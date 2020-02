Pisa-Chievo e Virtus Entella-Pescara, Serie B: pronostici (Di domenica 9 febbraio 2020) Pisa-Chievo e Virtus Entella-Pescara sono due partite della ventitreesima giornata di Serie B in programma domenica, si giocano alle 15: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. Pisa – Chievo domenica ore 15:00 Questa partita tra Pisa e Chievo potrebbe rappresentare un bivio importante per capire le ambizioni delle due squadre. Il Chievo per scalare la classifica ha bisogno di svoltare in trasferta dove ha messo in fila tre pareggi consecutivi (Cittadella, Pescara ed Empoli) ma non vince dalla settima giornata (3-4 a Livorno). Il Pisa è in Serie positiva da quattro turni (tre pareggi e una vittoria), ma nel suo stadio non vince dall’ormai lontano 2 dicembre quando piegò il Pordenone con una doppietta di Marconi. Il Pisa viene dalla scoppiettante vittoria 4-3 in casa della Cremonese e viste le caratteristiche di ... ilveggente

AcPisa1909ESP : #Posible XI #Pisa va Chievo: (1-4-3-1-2). Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Pinato;… - PisaSC : Campionato Nazionale Serie B, 23° giornata Il match Pisa-Chievo Verona è in programma all’Arena Garibaldi Stadio “… - NBCsN_1 : Pisa vs Chievo >>> -