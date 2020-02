Meteo MILANO: nuvole e qualche schiarita, molto mite ad inizio settimana (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Meteo su MILANO sarà caratterizzato da molte nubi domenica, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Un po' di variabilità insisterà ad inizio settimana, con tendenza a schiarite e temperature che saliranno ulteriormente ben oltre la norma. Domenica 9: nuvoloso. Temperatura da -0°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 2 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Lunedì 10: nubi sparse. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Martedì 11: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 9 Km/h, raffiche 49 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Mercoledì 12: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 1°C a 11°C. ... meteogiornale

