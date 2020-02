Lazio, i sogni passano dalla Via Emilia: col Parma match decisivo (Di domenica 9 febbraio 2020) La Lazio di Simone Inzaghi può ripartire subito dopo lo stop con il Verona. Col Parma match decisivo, si può arrivare a -1 dalla vetta Ripartire da zero dopo il pareggio interno con il Verona. La Lazio di Simone Inzaghi ha una grandissima opportunità, quella di portarsi a -1 dalla vetta. La Gazzetta dello Sport analizza la sfida di oggi con il Parma, un match non semplice per i biancazzurri. Ci sarà da gestire comunque una situazione d’emergenza con gli squalificati Milinkovic-Savic e Radu e gli infortunati Lulic e Bastos. Senza dimenticare Correa e Cataldi, non convocati perché entrambi non al meglio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

