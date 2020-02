Jo Squillo: "Sabrina Salerno a Sanremo? Felice per lei, è un'artista amatissima in tutto il mondo" (video) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Jo Squillo, durante la settimana del 'Festival Di Sanremo', in maniera inconsapevole, è stata al centro di un pettegolezzo che l'avrebbe vista contrapposta a Sabrina Salerno, tra le 10 donne che hanno affiancato Amadeus alla conduzione. La cantante si sarebbe rammaricata per non essere stata invitata dal direttore artistico a prendere parte alla settantesima edizione della kermesse festivaliera.Jo Squillo: "Sabrina Salerno a Sanremo? Felice per lei, è un'artista amatissima in tutto il mondo" (video) 09 febbraio 2020 23:15. blogo

MarioManca : Vorrei ricordarvi un secondo com'era vestita Sabrina Salerno a Sanremo nel 1991 insieme a Jo Squillo: avanguardista… - martina_prados : Mia madre mi ha riferito che la Izzo e Jo Squillo hanno parlato male di Sabrina Salerno dalla D’Urso - Florina992 : Jo Squillo si lamenta che Sabrina Salerno sia andata a #Sanremo2020 come coconduttrice e lei no, nonostante abbiano… -