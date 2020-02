Il passato inquietante del tapis roulant (Di domenica 9 febbraio 2020) Oggi è una delle attrezzature sportive più popolari e utilizzate, ma fu inventato per punire i detenuti ilpost

ougonbs : Il salvataggio più recente in Muramasa è datato 2016 (quello delle Genroku Legends addirittura 2015), non mi ero re… - ironicallysad_ : @astronessuno non so e non voglio sapere quanto quei tizi abbiano speso per essere lì, ma erano tutti vestiti a met… - EmyB26025260 : Io mi aspettavo qualcosa di dark? (e l'inizio era tipo inquietante ????) Invece ecco il nostro hobi raggiante più che… -