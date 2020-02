Giovinazzi ci crede, “La Ferrari è un traguardo che ho sempre in testa” (Di domenica 9 febbraio 2020) F1, Giovinazzi si (ri)candida per la Ferrari: “Ho dimostrato di poter dire la mia contro un compagno di squadra come Raikkonen”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Antonio Giovinazzi ha parlato delle ambizioni per la prossima stagione, quando il pilota si giocherà le sue carte per coronare il sogno di trasferirsi alla Ferrari. Antonio Giovinazzi, “Ho dimostrato di poter dire la mia contro un compagno di squadra come Raikkonen” Antonio Giovinazzi sembra decisamente sicuro di sé in questa fase di preparazione alla prossima stagione. “Ogni anno è importante. Prima l’obiettivo era essere riconfermato, ora è crescere con continuità. Già ho dimostrato dalla seconda metà del 2019 di poter dire la mia contro un compagno come Kimi Raikkonen. Voglio proseguire così”. Proprio la competizione con Raikkonen funge da stimolo per ... newsmondo

