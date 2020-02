Foibe | Mattarella | “Sciagura nazionale alla quale non fu attribuito il dovuto rilievo No

Il ricordo di Mattarella per le vittime delle Foibe : «Una sciagura nazionale ignorata per troppi anni» : Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le Foibe sono state «Una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono, per superficialità o per calcolo, il dovuto rilievo». Un intervento che arriva nel Giorno del ricordo, istituito nel 2004 dal Parlamento. «Esistono ancora piccole sacche di deprecabile negazionismo militante», ha sottolineato il Capo dello Stato. «Oggi il vero avversario da battere, più forte e più ...

