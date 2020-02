Festival di Sanremo, trionfa Diodato - (Di domenica 9 febbraio 2020) Paolo Giordano  Battute, show e musica: la finale del Festival Mara Venier scende le scale dell'Ariston scalza Dopo le polemiche i saluti a Cecchetto Piero Pelù "ruba" la borsetta a una signora galleryElodie sempre più sexy galleryAmadeus con la parrucca bionda galleryLe donne si prendono il FestivalAll'Ariston il cantante vince con il brano "Fai rumore". Al secondo posto Gabbani e al terzo i Pinguini Tattici Nucleari Alla fine ha vinto Diodato con il brano “Fai rumore” (che ha preso anche il premio della critica), e in effetti per lui si tratta di una vera e propria consacrazione dopo anni di gavetta e successi a metà. I finalisti erano Gabbani, Diodato, Pinguini Tattici Nucleari. Un terzetto accolto tra i fischi dell’Ariston perché il televoto (entrato in gioco soltanto nell’ultima serata) ha scompaginato le ... ilgiornale

