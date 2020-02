Come una madre: trama, cast e anticipazioni stasera 9 febbraio 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Come una madre: trama, cast e anticipazioni stasera 9 febbraio 2020 Come una madre, fiction che vede Come protagonisti Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma e Giuseppe Zeno, giunge al suo secondo appuntamento. Questa sera, domenica 9 febbraio, su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata, grazie alla quale entreremo nel vivo della storia. Una fiction drammatica che porta sullo schermo tematiche complesse che ha Come protagonista una madre coraggiosa, Angela, personificata da Vanessa Incontrada. Durante la prima puntata, andata in onda la scorsa domenica, avevamo visto Come Angela sia stata testimone del terribile omicidio di Elena, una donna che aveva appena conosciuto. Spaventata, Angela fugge insieme ai suoi figli e a quelli della vittima, venendo accusata prima di rapimento e in seguito di omicidio. Dalla sua parte ci sarà però Kim, amico di Elena, il quale crede ... termometropolitico

Enzo_Miccio : Come Elisabetta I ha sposato la patria, tu hai sposato le tue idee e la tua battaglia veicolandola con una canzone… - chetempochefa : ?? Domani a #CTCF, direttamente da #Sanremo2020, avremo con noi Achille Lauro, che ci regalerà una nuova imperdibile… - CottarelliCPI : Il governo portoghese ha approvato una Legge di Bilancio con un surplus dello 0,2% del Pil. Questi sì che sanno com… -